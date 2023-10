La Fortitudo a Monferrato in cerca di riscatto

Inizio di stagione in salita quello della Fortitudo Agrigento che, dopo le prime tre partite, ha collezionato due sconfitte ed una vittoria in trasferta contro Milano. Domani sera alle 20:30 a Casale Monferrato arriva la quarta giornata e ad affrontarsi sono due squadre in piena cerca di un riscatto. Monferrato, allenata da coach Fabio Di Bella, è a quota 0 punti in classifica con tre sconfitte cocenti che la piazzano in ultima posizione insieme a Latina. Agrigento recupera Cohill e spera in una reazione mancata nel terzo parziale di gioco contro Torino. Per Damiano Pilot un’altra occasione per confermare il buon risultato di Milano e lasciarsi alle spalle le sconfitte di Rieti e Torino. Ecco le sue parole alla vigilia del match:

“Sappiamo quanto è importante questa partita soprattutto dopo lo stop in casa e sappiamo quanto sarà complicata perché Casale non ha una vittoria, gioca in casa e quindi sono abbastanza con le spalle al muro. Nonostante le 3 sconfitte Casale se l’è sempre giocata e lottata fino all’ultimo possesso, l’ultima con Vigevano persa di uno ma anche quella a Trapani è stata impartita per tutti e 40 minuti. Quindi riconosco il valore dell’avversario e dobbiamo anche in così poco tempo preparare la partita , dobbiamo pensare molto di più a noi piuttosto che all’avversario. Sarà una prova di grandi nervi, solidità e dobbiamo essere una squadra per evitare che la partita venga compromessa e che poi si cerchi di fare una grande rimonta. Dopo aver parlato, dopo aver lavorato, partiamo con la ricerca di una miglior chimica, pronti ad affrontare quella che sicuramente sarà una partita molto tosta perché le due squadre hanno tanto da perdere ed è fondamentale per entrambe”.