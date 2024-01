La Fortitudo Agrigento a caccia della vittoria, al Palamoncada arriva la Juvi Cremona

Fino a un anno fa era impensabile pensare ad una Fortitudo a caccia disperatamente di una vittoria e ancor di più nel proprio fortino, al Palamoncada. Ma lo sport e qualche scelta non andata come ci si aspettava ha portato la squadra di coach Calvani, a caccia della prima vittoria sulla panchina biancoazzurra, penultima in classifica con lo scontro diretto a Latina domenica prossima. Domenica nell’anticipo delle ore 12 arriva la Juvi Cremona dell’ex Cosimo Costi, che all’andata fece soffrire molto la difesa agrigentina. La squadra di coach Luca Bechi si trova quarta in classifica e viene da ben 4 vittorie di fila conducendo un grande campionato fin qui. Arriva ad Agrigento il neo acquisto Agustin Fabi nella speranza che possa dare un’ondata di energia positiva che possa far tornare una vittoria per la Moncada Agrigento.

Ecco le parole di coach Calvani alla vigilia del match: “Cremona è quarta in classifica a pari punti con Rieti e questo già dimostra la qualità e bontà del lavoro che stanno facendo. Vengono da una striscia di 4 vittorie e una sconfitta e direi che è il biglietto da visita degli avversari. Per quello che ci riguarda dobbiamo guardare quella che è la nostra posizione in classifica, arriviamo da un periodo negativo e c’è bisogno di muovere la classifica. Abbiamo una settimana in più di lavoro alle spalle, l’inserimento di Fabi sicuramente ci darà una mano ma non dobbiamo essere superficiali nel pensare che il suo arrivo sia la panacea, i problemi li dobbiamo risolvere tra di noi, tra quelli che siamo adesso, Fabi sarà un valore aggiunto. Non è tutto da buttare quanto fatto nelle ultime 3 partite e quindi cerchiamo di guardare gli aspetti positivi e cerchiamo di migliorare gli aspetti negativi”. Appuntamento domenica al Palamoncada alle ore 12.