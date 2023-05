La Fortitudo Agrigento vince contro Rimini e vola ai playoff 

La Fortitudo Agrigento vince al Palamoncada contro Rimini con il punteggio di 77-69 e mantiene il primo posto nel girone Bianco della fase a orologio e si posiziona da 13ma nella griglia di partenza dei playoff. Una partita molto combattuta che ha visto i primi minuti la squadra ospite in vantaggio ma la squadra di coach Cagnardi ha saputo reagire subito accorciando il distacco e chiudendo il primo quarto 17-18 per Rimini.

Dal secondo quarto fino alla fine Agrigento rimane avanti nel punteggio e, nonostante una rimonta nel terzo parziale di gioco, riesce a portare a casa due punti, il primato del girone e l’imbattibilità che dura ormai da inizio stagione al Palamoncada. Il distacco di quasi 20 punti fino a 6 sembrava potesse riaprire la partita ma i colpi di Alessandro Grande e Lorenzo Ambrosin hanno chiuso definitamente il match.

Il top scorer del match è stato proprio Ambrosin con 20 punti, seguito da Grande con 18, Marfo 14 e Costi 13. Distorsione alla caviglia al terzo quarto per Daeshon Francis che esce dal campo ma non sembra essere un infortunio grave. A Rimini non bastano i 17 punti di Jazz Johnson. Adesso si attendono i verdetti delle altre partite per definire la griglia dei playoff che ad Agrigento mancano dal 2018.