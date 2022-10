L’Agrigento Futsal a caccia della prima vittoria stagionale 

L’Agrigento Futsal cerca la prima vittoria stagionale nella quinta giornata del campionato di Serie C2 contro l’Asd Jato. Gli agrigentini, dopo il salto di categoria, devono ancora prendere le giuste misure con la nuova realtà e tenteranno di conquistare l’intera posta in palio in un match che si prospetta difficile. Tre punti che sarebbero fondamentali per sbloccarsi.

Gli ospiti, invece, sono a quota 6 punti in classifica. La partita è in programma sabato 29 ottobre alle 16 al PalaMoncada di Porto Empedocle. Ecco la lista dei convocati: Ercole Graceffo, Pietro Giovannelli, Andrea Franco, Ernesto Natalello, Marcello Catanese, Giorgio Sodano, Salvatore Macaluso, Angelo Sanzo, Simone Spataro, Mauro Catalano, Nicola Lombardo.