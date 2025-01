L’Akragas ingaggia il difensore rumeno Sorin Oproiescu

L’Akragas è lieta di annunciare l’ingaggio di Sorin Virgil Oproiescu, difensore centrale rumeno classe 1987. Giocatore di grande esperienza, Oproiescu ha militato in diverse squadre della Serie D italiana, distinguendosi per la sua solidità difensiva, il carisma e la capacità di lettura del gioco.

Oproiescu è dotato di fisicità e ottime doti nel gioco aereo. Cresciuto calcisticamente nel suo paese natale, ha poi intrapreso una lunga carriera nel calcio italiano, vestendo le maglie di numerose squadre di Serie D. Tra le sue esperienze più recenti:2023 – Castrovillari Calcio (Serie D)2022 – Lamezia Terme (Serie D)2020-2021 – Roccella (Serie D)2018-2019 – Cittanovese (Serie D)2017-2018 – Palmese (Serie D)2016-2017 – Gladiator (Serie D)2015-2016 – Turris (Serie D)

Grazie alla sua lunga militanza in Italia, Oproiescu ha maturato una grande conoscenza del campionato dilettantistico e delle sue dinamiche, diventando un punto di riferimento per il reparto arretrato delle squadre in cui ha militato. L’operazione di mercato è stata conclusa positivamente dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata.

Con l’arrivo di Sorin Oproiescu, l’Akragas aggiunge esperienza e solidità alla propria difesa, affidandosi a un giocatore di personalità e grande affidabilità. Il difensore si è già aggregato al gruppo e sarà a disposizione dell’allenatore per i prossimi impegni di campionato.