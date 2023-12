L’Akragas non va oltre il pari, contro il San Luca è 0-0

L’Akragas torna con un pareggio dalla trasferta in terra calabra. Sul campo neutro di Locri, i biancazzurri impattano per zero a zero contro il San Luca, terz’ultima in classifica.

Una partita scialba e avara di emozioni che può essere riassunta in pochissime battute.

Nei primi 45’ minuti, un sussulto per parte regalato da capitan Ficara al 30’ che colpisce un palo dalla distanza e da Llama, per i biancazzurri, che impegna Mttica in una parata complicata direttamente su calcio di punizione.

Nella ripresa meglio i biancazzurri che però non arrivano mai in area di rigore.

Al 24’ Leuca conclude centralmente e Mittica respinge con affanno, Al 30’ Grillo, entrato da pochi minuti, colpisce l’incrocio dei pali. Grillo ci riproverà al 47’ con una conclusione centrale.

Da segnalare, tra i biancazzurri, il ritorno da titolare di Desiderio Garufo e l’esordio del giovane Liga, ultimi colpi di mercato.