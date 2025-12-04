L’Akragas Slp ingaggia il centrocampista Natale Gatto

L’Akragas SLP comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Natale Gatto, centrocampista duttile, classe 1994, che ha già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2010/2013, contribuendo alla vittoria del campionato di Eccellenza e alla successiva promozione in Serie D.

Gatto arriva all’Akragas forte di un percorso significativo: Igea Virtus (Serie D), Milazzo, Acireale, Nebros, Orlandina, Modica (Serie D) e, da ultimo, l’esperienza da capitano del Rosmarino nel campionato di Eccellenza – Girone B, dove ha realizzato 5 reti nell’attuale stagione.

A presentare il nuovo acquisto è stato il direttore generale Giancarlo Rosato, che ha accolto il calciatore in sede.

Il presidente Salvatore La Porta ha così commentato l’operazione:

«Reduci da un novembre fitto di impegni e con un dicembre altrettanto intenso alle porte, avevamo la necessità di rinforzare il centrocampo. Llama era spesso costretto a giocare troppo basso: l’arrivo di un centrocampista di livello come Gatto ci permette di riportarlo più avanti, liberandolo nel ruolo di regista offensivo. Siamo certi che l’ambiente akragantino accoglierà nel migliore dei modi il nuovo arrivato».