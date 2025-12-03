Giudiziaria

Violenza sessuale su minore, 8 anni a ex assessore Sicilia

In appello escluse le attenuanti generiche

La Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l’ex assessore regionale alla Famiglia, medico e psicoterapeuta Paolo Colianni che era stata condannato in primo grado dal tribunale di Enna a 5 anni e 4 mesi, con l’accusa di violenza sessuale su una minore di 14 anni. La Corte ha escluso le attenuanti generiche e ha stabilito che la quantificazione del danno sarà stabilita in sede civile, diversamente dal tribunale di Enna che aveva indicato in 150mila euro il risarcimento. L’imputato difeso dagli avvocati Maria Donata Licata e Pietro Granata non era presente in aula. La famiglia della vittima era rappresentata dagli avvocati Teresa Starvaggi, Fabio Repici e Paolo Starvaggi . “La sentenza parla da sola” hanno detto all’uscita dal palazzo di giustizia gli avvocati.

