L’Akragas torna al successo, Paternò battuto 2-0

L’Akragas torna alla vittoria in campionato. Un successo importantissimo, che porta ossigeno alle speranze di risalita del club biancazzurro. All’Esseneto i “giganti” si sono imposti sul Paternò per 2-0 grazie alle reti di Da Silva e Tuccio.

LA PARTITA

Al 18’ Paternò pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo regalato da Meola che spazza malamente, dal centrocampo, con un batti e ribatti che si spegne con il pallone sul fondo. L’Akragas prova a rispondere al 21’, il cross di Grillo finisce tra le braccia del portiere Mileto.

Al 26’ l’Akragas sblocca il risultato con Da Silva che, con un preciso colpo di testa, sull’angolo battuto da Grillo, trova l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere avversario.

Nel finale di tempo la partita si accende. Al 40’ Panarello ci prova da trenta metri, Dregan Blocca in due tempi. Al 43’ Tocca a Ferrigno tentare la conclusione dalla distanza col pallone che termina alto. Al 44’ sul cambio di fronte, Guida impegna Dregan che è bravo a salvarsi in angolo.

Nella ripresa il Paternò prova a spingersi avanti alla ricerca del pari, al 14’ Guida sfiora il palo con un diagonale. Due minuti più tardi lo stesso Guida è protagonista, nei panni di assist man, per Asero che non centra la porta.

La pressione ospite aumenta, al 19’ Retucci conclude al lato. Al 36’ Asero su punizione costringe Dregan a bloccare a terra.

Al 41’ Violante ha la possibilità di calciare da buona posizione ma la conclusione viene smorzata da un difensore e Mileto si accartoccia sul pallone.

Al 44’ Christopoulos viene atterrato dal portiere avverrsario. L’arbitro decreta il penalty che Tuccio – migliore in campo – trasforma.

IL TABELLINO

AKRAGAS – PATERNO’ 2-0

Marcatori: 26’ pt Da Silva, 45’ st Tuccio (rig)

AKRAGAS (4-3-3): Dregan 6; Di Stefano 6, De Marino 6, Da Silva 6.5, Prestigiacomo 6; Meola 6, Ferrigno 6, Palazzolo 6; Leveh 6 (28’ st Christopoulos), Grillo 6.5 (39’ st Violante), Tuccio 7. Gerlero, Galliano, Riggio, Bevilacqua, Centorbi, Risso, Di Franco. All. Favarin.

PATERNO’ (4-4-2): Mileto 6; Sinatra 6 (43’ st Di Francesco), Marino 6, Panarello 6 (1’ st De Jusus), Porcaro 6; Viglianisi 6, Asero 6, Bertella 6 (1’ st Pappalardo 6), Sanseverino 5.5 (1’ st Marin 6); Guida 6.5, Pinotti 5.5 (7’ st Retucci). A disp.: Tosoni, C. Greco, M. Greco, Puglisi. All. Catalano

Arbitro: Frazza di Schio 5

Assistenti: Fiore-Panella.

Ammoniti: pt 15’ Sanseverino, 28’ Panarello, 41’ Palazzolo; st 29’ Grillo, 35’ De Jusus e Tuccio; 41’ Christopoulos.

Angoli: 2-3

Recupero: 0-4