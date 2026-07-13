Sport

L’empedoclino Francesco Albano campione Italiano delle danze caraibiche 

La Sicilia si conferma protagonista assoluta nel panorama nazionale, distinguendosi in particolare nel settore delle danze caraibiche

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Si sono conclusi da poco i Campionati Nazionali di Danza Sportiva organizzati dalla FIDESM a Rimini, una grande kermesse dedicata a tutte le discipline della danza che ha visto migliaia di atleti, di ogni età e categoria, sfidarsi in giorni di intense competizioni. La Sicilia si conferma protagonista assoluta nel panorama nazionale, distinguendosi in particolare nel settore delle danze caraibiche. A fare la parte del leone è stata la squadra dell’Aqui Se Baila Academy, realtà che opera in provincia di Catania sotto la guida dei direttori artistici e coreografi Vito Lanza e Desirée Di Stefano, già campioni del mondo e alla guida della scuola da oltre dieci anni.

Tra i risultati di maggior rilievo spicca quello della coppia formata da Francesco Albano e Concetta Falanga. Una scommessa vinta dai loro maestri: la coppia, nata soltanto nel settembre scorso, è riuscita in appena un anno di intenso lavoro, sacrifici e allenamenti a conquistare il titolo di Campioni Nazionali nella categoria 35/44 Classe B tra tanti atleti in gara , ottenendo così la promozione in Classe A per la prossima stagione sportiva. Le difficoltà legate agli allenamenti, i sacrifici personali e la distanza non hanno impedito a questa coppia emergente di affermarsi nel panorama nazionale, dimostrando grande determinazione e talento. Ai successi ottenuti in coppia si aggiungono importanti risultati individuali: Francesco Albano ha conquistato anche il titolo di Campione Nazionale di Salsa Shine, portandosi nella classe successiva. Oltre a loro, sono stati numerosi i giovani talenti dell’Aqui Se Baila Academy a distinguersi durante la manifestazione, conquistando titoli, podi e prestigiosi piazzamenti. I risultati ottenuti dai giovani atleti confermano l’elevato livello tecnico della squadra e il grande lavoro svolto quotidianamente dai maestri e dall’intero staff, che continua a formare ballerini capaci di competere con successo ai massimi livelli nazionali. Un traguardo prestigioso che premia il lavoro degli atleti, dei tecnici e dell’intera Aqui Se Baila Academy, confermando ancora una volta l’eccellenza della danza sportiva siciliana e il ruolo di primo piano della regione nel panorama nazionale delle danze caraibiche.

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