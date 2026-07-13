Politica

Catanzaro (Pd): “Sanità pubblica siciliana fanalino di coda sulla prevenzione in Italia”

Per Catanzaro, questi numeri non sono semplici indicatori tecnici, ma “la conferma di un fallimento politico

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

“La sanità pubblica migliora in quasi tutte le Regioni, ma la Sicilia resta indietro”. Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’Ars, commenta i dati del monitoraggio 2024 dei Livelli Essenziali di Assistenza elaborato dal Ministero della Salute e anticipato dal Sole 24 Ore, che certificano ancora una volta il divario tra Nord e Sud. Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si confermano ai vertici, mentre Calabria, Sicilia e Molise faticano a tenere il passo.

“È l’ennesima statistica che ci penalizza – afferma Catanzaro – e che dimostra come la nostra Regione continui a perdere terreno, che le nostre denunce hanno il supporto dei numeri, che bisogna chiudere al più presto l’esperienza del governo Schifani per evitare ulteriori sfaceli”.Il dato più allarmante riguarda la prevenzione, dove la Sicilia si ferma sotto la soglia di sufficienza e ultima in Italia. “Un risultato gravissimo – sottolinea Catanzaro – che incide direttamente sulla salute dei cittadini e sulla capacità del sistema di evitare ricoveri, complicazioni e costi aggiuntivi”. Anche nell’assistenza ospedaliera e territoriale la Sicilia resta lontana dagli standard delle Regioni più virtuose. Per Catanzaro, questi numeri non sono semplici indicatori tecnici, ma “la conferma di un fallimento politico. Non è un caso che ogni nuovo monitoraggio racconta la stessa storia: la Sicilia non riesce a garantire servizi adeguati, non programma, non investe dove serve. È un nuovo e buio capitolo della gestione della sanità regionale, che continua a scaricare sui cittadini le conseguenze di scelte sbagliate e ritardi strutturali”.

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