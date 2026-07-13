Agrigento

Confcommercio Agrigento, Gero Niesi è il nuovo presidente provinciale

L'assemblea ha eletto all'unanimità i nuovi organismi associativi. Niesi succede a Giuseppe Caruana

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Confcommercio Agrigento rinnova i vertici: Gero Niesi è il nuovo presidente provinciale. L’assemblea ha eletto all’unanimità i nuovi organismi associativi. Niesi succede a Giuseppe Caruana e guiderà l’associazione puntando su ascolto del territorio, legalità, innovazione, sostegno alle imprese e sviluppo delle reti turistiche. 

La Giunta Esecutiva è composta da Gero Niesi (presidente), Francesco Picarella (Delegazione di Agrigento e Federalberghi), Giuseppe Castellano (Gruppo Giovani Imprenditori), Giovanni Morello (FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Mimmo Rotulo (Comufficio), Giuseppe Caruana (Delegazione di Sciacca, Federpreziosi e Impresa Cultura Agrigento), Antonella Danile (Terziario Donna e Confsanità), Alfonso Valenza (Federmoda) e Davide Morreale (Federcomated). 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Presa la banda dei kalashnikov, gli ordini partivano dal carcere: 15 fermi
Apertura

Anziani costretti a vivere in pessime condizioni in case di riposo, 11 indagati 
Apertura

Maxi truffa del finto poliziotto a Naro, 58enne consegna 11 mila euro ai malviventi
Apertura

In fiamme uliveto di un imprenditore agricolo, danni per 10 mila euro 
Apertura

Coinvolta in un incidente stradale, fuori pericolo la 18enne di Naro
banner italpress istituzionale banner italpress tv