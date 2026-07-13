Confcommercio Agrigento, Gero Niesi è il nuovo presidente provinciale

Confcommercio Agrigento rinnova i vertici: Gero Niesi è il nuovo presidente provinciale. L’assemblea ha eletto all’unanimità i nuovi organismi associativi. Niesi succede a Giuseppe Caruana e guiderà l’associazione puntando su ascolto del territorio, legalità, innovazione, sostegno alle imprese e sviluppo delle reti turistiche.

La Giunta Esecutiva è composta da Gero Niesi (presidente), Francesco Picarella (Delegazione di Agrigento e Federalberghi), Giuseppe Castellano (Gruppo Giovani Imprenditori), Giovanni Morello (FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Mimmo Rotulo (Comufficio), Giuseppe Caruana (Delegazione di Sciacca, Federpreziosi e Impresa Cultura Agrigento), Antonella Danile (Terziario Donna e Confsanità), Alfonso Valenza (Federmoda) e Davide Morreale (Federcomated).