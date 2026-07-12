Scontro tra due auto lungo la Ss115: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli lungo la Strada Statale 115, all’altezza del bivio per Torre di Gaffe. I feriti, soccorsi dal personale del 118, hanno riportato lesioni di lieve entità e, dopo le cure del caso, sono stati dimessi.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni a entrambi i mezzi coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.