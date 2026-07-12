Licata

Scontro tra due auto lungo la Ss115: quattro feriti

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni a entrambi i mezzi coinvolti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli lungo la Strada Statale 115, all’altezza del bivio per Torre di Gaffe. I feriti, soccorsi dal personale del 118, hanno riportato lesioni di lieve entità e, dopo le cure del caso, sono stati dimessi.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni a entrambi i mezzi coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

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