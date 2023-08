Licata, 2-0 in amichevole al Geraci: a segno Rotulo e Cappello

Tre tempi da trenta minuti ciascuno per testare i primi giorni della preparazione in vista della stagione sportiva 2023/24.

Al Comunale di Calascibetta, ieri pomeriggio, si è svolto l’allenamento congiunto con il Geraci, formazione di Eccellenza. Al fischio d’inizio il Licata si schiera con Valenti; Orlando, Calaiò, Cappello; Lanza, Murgia, Pedalino, Rotulo, Giannone; Minacori, Haberkon. 2-0 il risultato finale in favore dei gialloblù di mister Romano. A siglare il primo gol della stagione ci ha pensato Riccardo Rotulo, che trasforma in rete un calcio di rigore conquistato dal toro Haberkon. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio, a siglarlo è il licatese Cappello che spinge la palla in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo.Un test che ha sicuramente dato buone indicazioni a Mister Romano e il suo staff.Il lavoro proseguirà regolarmente nei giorni a venire. I prossimi test sono previsti giorno 11 con il Villarosa San Sebastiano, presso il Comunale di Calascibetta, e il 19 agosto, invece, sarà la volta della Nissa, presso il Tomaselli di Caltanissetta. Quest’ultimo test è stato anticipato di un giorno a seguito di accordo tra le due società