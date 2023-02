Licata calcio, Angelo Costa è il nuovo direttore generale

Nel corso di una conferenza stampa è stato ufficialmente presentato Angelo Costa, neo direttore generale del Licata Calcio. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il vicesindaco Antonio Montana e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto.

A presentare Costa i due patron gialloblù Alfonso Di Benedetto ed Enrico Massimino. “Ringrazio i massimi dirigenti Enrico Massimino e Alfonso Di Benedetto per avermi affidato questa importante carica – ha detto Costa -. Mi piace affrontare le sfide come ho sempre fatto, ci metterò faccia e passione. Cercherò nel più breve tempo possibile di dare un supporto organizzativo e migliorativo alle attività della società che ha progetti ambiziosi, una delle più solide del nostro girone con tanta competenza. Sono qui per allargare e inorgoglire questa famiglia”. La conferenza stampa, che si è tenuta all’Oasi Beach Osteria del Mare di Licata, è stata trasmessa in diretta sui canali social ufficiali del Licata Calcio.

Tra le novità si è parlato degli ormai imminenti lavori di ristrutturazione dello Stadio Dino Liotta che potrebbero partire già dai primi di marzo. La partita di domenica tra Licata e Cittanova con calcio d’inizio alle 15 potrebbe essere l’ultima di questo campionato. In tal caso, la società ha individuato nell’impianto di Ravanusa, Stadio Comunale Saraceno, il campo dove disputare le gare casalinghe dell’ultima parte di stagione.