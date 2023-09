Licata, torna il centrocampista Currò

Colpo dell’ultimo minuto in casa Licata. Ritorna a vestire la maglia gialloblù il centrocampista classe 2003 Stefano Currò che due stagioni fa esplose in riva al Salso mettendo a segno 5 gol in 35 presenze in gara ufficiale.

Il giovane, lo scorso anno è passato al Piacenza in Serie C ed è stato girato in prestito al Sestri Levante, formazione che ha vinto il girone A di Serie D. Quest’estate aveva iniziato la preparazione con il Siracusa, ma il Licata ha voluto mettere a disposizione di Mister Romano un importante tassello per il centrocampo. Currò è già a disposizione per la gara di domenica a Ravanusa contro l’Afragolese Real Casalnuovo.