“Med Sail”, Licata pronta ad accogliere la regata del Mediterraneo 

Dal 20 al 22 dicembre, il mare di Licata sarà il palcoscenico della “Med Sail – Regata del Mediterraneo – Licata tra Vela e Sapori 2024”, un evento di rilevanza internazionale che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da tutto il Mediterraneo. La manifestazione, che combina sport, cultura e tradizioni enogastronomiche locali, rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio licatese e il suo porto, tra i più significativi della Sicilia.

L’arrivo delle imbarcazioni è previsto nei prossimi giorni, mentre l’evento culminerà il 22 dicembre con la presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, a testimonianza dell’importanza della regata nel panorama sportivo nazionale. La manifestazione sarà ufficialmente presentata nei prossimi giorni in una conferenza stampa.

Questo straordinario appuntamento è reso possibile grazie al contributo di 97.000 euro, stanziati tramite un emendamento approvato nella Legge finanziaria della Regione Siciliana. “L’impegno della Regione, in sinergia con l’allora Assessore Regionale all’Economia, l’On. Marco Falcone, ha permesso di garantire un sostegno economico fondamentale per l’organizzazione di una regata internazionale così prestigiosa,” ha dichiarato l’On. Angelo Cambiano, deputato del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare Licata e il suo porto, sia dal punto di vista turistico che economico. La “Med Sail” non solo attirerà l’attenzione degli appassionati di vela, ma sarà anche un’occasione per far conoscere le eccellenze culturali e culinarie del nostro territorio,” ha aggiunto l’On. Cambiano. “L’obiettivo è continuare a sostenere iniziative di questo tipo, che generano un impatto positivo per la comunità e per l’economia locale.”

La “Med Sail – Regata del Mediterraneo – Licata tra Vela e Sapori 2024” è destinata a diventare un punto di riferimento nel calendario degli eventi nautici internazionali, consolidando il ruolo di Licata come polo strategico per lo sviluppo del turismo e dello sport nel Mediterraneo.