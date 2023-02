Mezza Maratona della Concordia di Agrigento: ecco come cambia il traffico

Domani domenica 26 febbraio prenderà il via alle ore 9,30 dal Viale Falcone Borsellino la 19^ edizione della Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento.

Oltre 1000 gli atleti partecipanti provenienti da tutta Italia; la manifestazione si concluderà intorno alle 12,30 con la premiazione dei vincitori.

Queste le vie interessate ed interdette al traffico veicolare:

PARTENZA Viale Falcone Borsellino lato mare, direzione Dune, Viale dei Pini, Viale Viareggio, Viale Falcone Borsellino lato monte, Via Nettuno, Viale delle Dune, Giro di Boa all’altezza del Panificio Prinzivalli, Viale delle Dune, Via Nettuno, Viale Falcone Borsellino lato mare, Viale Viareggio, Viale Emporium, Rotonda Posto di Ristoro, Via Sacra, Tempio di Giunone, Giro di Boa, Via Sacra, Rotonda Posto di Ristoro, Viale Emporium, Viale Viareggio, Viale Falcone Borsellino lato monte, Via Nettuno con giro di al Ragno D’oro, Via Nettuno, Viale Falcone Borsellino lato mare ARRIVO.