“Natale dello sportivo”, si assegna il “Premio Panathlon Sciacca Terme 2024”

A conclusione del primo anno di attività, il Panathlon Club Sciacca Terme assegnerà stasera il Premio Panathlon 2024 all’atleta che nel corso della stagione sportiva si è distinto nella propria disciplina ottenendo risultati di assoluto valore tecnico. Si tratta del secondo riconoscimento assegnato dal club service saccense, preceduto da quello riferito all’anno 2023, consegnato lo scorso luglio all’atleta paralimpica Alessia Friscia della Polisportiva Agatocle, per avere conquistato diversi record nazionale nell’atletica leggera.

L’assegnazione del Premio avverrà nel corso della manifestazione “Natale dello Sportivo” organizzata dall’Assessorato Comunale allo Sport e dall’Asd Discobolo, al quale il Panathlon Sciacca Terme ha collaborato. L’evento avrà inizio alle ore 17.00 al palatenda Roccazzella e celebrerà le associazioni sportive che svolgono attività costante in città e che hanno aderito all’invito dell’organizzazione.

L’edizione 2024 del Natale dello Sportivo avrà una nuova veste e metterà al centro il valore sociale e culturale dello sport. Sono previsti momenti celebrativi con foto e video, nonché l’assegnazione di speciali riconoscimenti ai partecipanti, l’assegnazione per la prima volta del premio “Falanga” a chi nella sua vita ha diffuso e diffonde lo sport in città, l’assegnazione del Premio Panathlon Club Sciacca Terme 2024 all’atleta che si è distinto nel corso dell’anno ed ha promosso e continua a farlo, lo sport italiano e cittadino nel mondo. Il tradizionale evento, creato negli anni Ottanta dall’arciprete don Andrea Falanga, al quale è intitolata l’edizione di quest’anno, avrà come testimonial due esponenti della Federazione Nazionale Ginnastica, Emanuele Pagliuca e Sofia Cavaleri. Sarà inoltre presente il Governatore dell’Area 9 Sicilia del Panathlon International, Roberto Pregadio. La manifestazione sarà presentata dal giornalista Davide Sardo.