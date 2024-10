Ottimi risultati per Mattia Messineo alla Fiera Cavalli di Verona

Si è conclusa la finale Nazionale del Progetto Sport tenutasi a Cattolica in Emilia Romagna, dove Mattia Messineo di 10 anni, allievo dell’A.S.D Equitazione Agrigentina Giarrizzo di Favara, con tre splendidi percorsi netti e zero penalità, si è qualificato al Best Rider, cat B90 Pony, della fiera Cavalli di Verona. Importantissimo traguardo per il giovane cavaliere agrigentino che durante tutte le tappe del progetto sport ha conquistato il podio e che in questi tre giorni di gare a Cattolica, si è scontrato con 90 binomi provenienti da tutta Italia, qualificandosi al sesto posto nella Top 10 per Verona. La provincia di Agrigento sarà degnamente rappresentata in un evento così importante per il mondo dell’ equitazione. Ottimi risultati anche per le altre Allieve dell’A.S.D di Favara alla loro prima esperienza in una gara così importante: Aurora Carrubba 13 anni e Alessia Piazza 20 anni che hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle loro categorie. Gli istruttori Filippo La Mantia e Filippo Vullo si dichiarano orgogliosi dei loro giovani atleti che, tappa dopo tappa, si sono imposti su tanti validi binomi raggiungendo prima la finale Nazionale di Cattolica e poi il Best Rider di Verona.