Padel, successo dell’Athena alla Women’s Cup di Palermo

Straordinario successo dell’Athena Padel femminile nelle finali Interprovinciali “Oro” del campionato a squadre Women’s Cup, che si è svolto a Palermo.

Le ragazze agrigentine dopo aver superato ai Quarti il Circolo Mickey Club Palermo, hanno battuto in successione il Circolo Pianto Romano di Marsala in Semifinale e in Finale il Circolo Padel Center Palermo.

Un successo che testimonia ancora di più l’eccellenza delle ragazze dell’Athena anche a livello regionale.

Le protagoniste del successo finale sono state Daniela Moschiera, Romina Barone, Manila Sanfilippo e Kitia Freiberga.