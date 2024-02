Le ragazze dell’Athena Padel alle finali nazionali

Si ferma solamente in finale lo straordinario cammino delle ragazze dell’Athena padel alla fase finale Regionale della Women’s Cup. Dopo le vittorie del sabato negli Ottavi di Finale e nei Quarti di Finale con le coppie Mangione/Sanfilippo e Cimino/Xerri, nella giornata di domenica arriva un’altra straordinaria vittoria in semifinale contro il City Sports Catania grazie alle coppie Moschiera/Siracusa e Barone/Freiberga.

In finale le ragazze agrigentine si sono dovute arrendere al forte Circolo Meridiana Catania.

Grazie a questo risultato eccezionale l’Athena padel si è qualificata alle Finali Nazionali che si svolgeranno a Roma.

“È un risultato straordinario – dice il responsabile Gero Falci – per il nostro circolo ma anche per tutto il movimento del padel della provincia di Agrigento. Le ragazze sono state fantastiche dimostrando grande impegno e determinazione”