Pattinaggio, ottimi risultati per l’Asd Sicil Skate line e la polisportiva Acis ai campionati regionali e interprovinciali

Sono stati disputati a Solarino i campionati regionali ed interprovinciali di pattinaggio. Alla manifestazione presente l’Asd Sicil skate line di Realmonte seguita da Andrea e Saverio Turano e l’Asd polisportiva Acis seguita da Angelo Turano. “Molto soddisfatti per i premi, ricominciano a lavorare in vista dei campionati italiani”, hanno dichiarato i mister delle due associazioni.

Le squadre hanno trionfato su diverse categorie: per la Categoria giovanissimi femminili 3 oro 2 argenti e 1 4º posto per Mira Ginevra;

1 bronzo , 2 5° posti e buoni piazzamenti ai regionali per Renna Matilda;

ottimo il debutto di Gaia Bruno che conclude la gara con 1 argento e 2 5º posti;

ottimo anche il Debutto di Vella Flavia che ottiene 3 4º posti;

Alla categoria esordienti Gaia Fiorica ha ottenuto 3 medaglie d’oro 1 Bronzo e 2 4º posti;

Terlizzi Miriam 2 medaglie di argento e ottimi piazzamenti ai regionali che riesce arrivare tra i primi 10 atleti; Greco Mariamartina 1 argento e 3 bronzo;

Ottimi i piazzamenti di Ginevra Nobile che è riuscita ad arrivare tra i primi 10 atleti. Nella categoria ragazze 2 4º posto per Nobile Danila; Categoria allievi 1 oro e 1 argento e 1 bronzo per il capitano Flavio Turano, e sulla stessa categoria 1 oro e 1 argento per Cristiano Greco, che si sono aggiudicati anche 1 bronzo sulla gara team sprint.