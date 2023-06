Safari Rally, Carl Tundo sul podio con i colori della Costa del Mito

I colori della Costa del Mito sul podio del Safari Rally. A conquistare il terzo posto di Classe di questa gara valevole per Campionato Mondiale Rally è stato Carl Tundo su Skoda R5. Giancarlo Da Vite purtroppo ha dovuto abbandonare la gara per un lieve incidente, mentre Piero Canobbio ha avuto un problema al motore e non ha preso il via il 22 giugno. Il Safari Rally si è concluso oggi, domenica 25 giugno con un piazzamento meritatissimo.

La magnifica gara africana ha visto protagonista il brand della Costa del Mito, che continua ad essere presente in manifestazioni motoristiche d’eccellenza come il “Ferrari Tour Costa del Mito” ed il “Giro di Sicilia – Tappa Costa del Mito”. Dunque, grande entusiasmo nel Team Jolly Tech di Giuseppe Cerrito che è ritornato vittorioso in un evento del WRC Mondiale. La gara è stata seguita in diretta da Rally Italia Live in sinergia con Giuseppe Galfano che è uno dei referenti della Costa del Mito. Con la cerimonia di premiazione si è chiusa questa edizione davvero avvincente per le condizioni meteo che hanno reso incerto l’esito fino all’ultima prova.