Caltanissetta

Devono scontare condanne, 3 arresti dei carabinieri

Esecuzione a diversi provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di gravi reati

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione a diversi provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di gravi reati nel territorio Mazzarino e Riesi. In particolare: a Mazzarino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un pregiudicato 38 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Enna, con contestuale decreto di sospensione dell’affidamento in prova; l’uomo deve espiare una pena di 1 anno, 11 mesi e 29 giorni di reclusione per porto abusivo di armi, guida senza patente e inosservanza degli obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Sempre a Mazzarino, è stato tratto in arresto un pregiudicato di 72 anni in esecuzione di provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione della misura cautelare a cui era sottoposto nell’ambito di altro procedimento, dovendo espiare la pena di 6 mesi di reclusione per reiterate inosservanze di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. A Riesi, i militari della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti di un ventitreenne pregiudicato, dovendo espiare la pena di 1 anno di reclusione per reati inerenti alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti commessi nel 2025. Tutti gli arrestati sono stati associati presso diversi istituti penitenziari dell’isola.

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