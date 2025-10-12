Sport

Scalia Volley Sciacca parte col piede giusto: vittoria a Palermo nella prima di Serie B

Esordio vincente per lo Scalia Volley Sciacca nel campionato di Serie B maschile.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Esordio vincente per lo Scalia Volley Sciacca nel campionato di Serie B maschile. La formazione saccense ha superato il Rosso Pomodoro Palermo con il punteggio di 3-1, imponendosi al Pala Oreto con i parziali di 23-25, 26-24, 18-25, 19-25.

Una prestazione convincente quella offerta dai ragazzi di Sciacca, capaci di mantenere il controllo del match per larghi tratti e di mostrare già una buona intesa di squadra. Dopo i primi due set equilibrati, il primo vinto e il secondo perso di misura, la squadra di Tani Frinzi Russo, anche lui all’esordio in panchina, ha assunto il comando della partita e vinto il terzo e quarto parziale, bloccando sempre la reazione dei padroni di casa.

A fare la differenza è stata la solidità in ricezione e la capacità di capitalizzare i momenti chiave, con un gruppo che ha dimostrato non solo qualità ma anche ampi margini di crescita. Sugli spalti, il calore dei tifosi saccensi ha contribuito a creare un’atmosfera elettrizzante, trasformando il Pala Oreto in una piccola roccaforte ospite.

