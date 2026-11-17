Operazione antidroga della polizia, 9 arresti
Gli indagati sono ritenuti appartenenti a due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico di decine di chili di cocaina con canali di approvvigionamento dalla Calabria
Dall’alba, su disposizione della procura distrettuale di Catania, la polizia eseguendo un’ordinanza cautelare nei confronti di 9 persone (8 in carcere, una ai domiciliari). Gli indagati sono ritenuti appartenenti a due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico di decine di chili di cocaina con canali di approvvigionamento dalla Calabria.
Altri 8 indagati saranno sottoposti a interrogatorio preventivo. Durante l’operazione è stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di una lussuosa villa con piscina a San Giovanni Galermo, riconducibile al capo di uno dei gruppi. Tra i pusher addetti alle vendite e alle consegne a domicilio dello stupefacente anche dei giovanissimi, compreso un minore d’età, nei cui confronti è stata disposta su richiesta della Procura per i Minorenni la misura cautelare personale del collocamento presso un Istituto Penale per i Minorenni.