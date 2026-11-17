Aveva un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al consentito la quarantenne di Favara che, al volante della sua auto, si è schiantata contro la recinzione di un terreno dopo aver perso il controllo del veicolo. È successo lungo la strada provinciale 3, in territorio di Favara.

La donna stava percorrendo un tratto di carreggiata quando, probabilmente a causa di uno stato alterato dall’alcol, ha sbandato finendo contro la recinzione che delimita un terreno. Per fortuna è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno eseguito l’alcol test. L’esame ha dato esito positivo restituendo un tasso quasi tre volte superiore al limite imposto dalla legge. Per questo motivo per la 40enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.