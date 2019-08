Grande colpo di mercato della Seap-Dalli Cardillo Aragona: ingaggiata la centrale Elisa Manzano

Grande colpo di mercato per la Seap-Dalli Cardillo Aragona: la società del presidente Nino Di Giacomo ha perfezionato il trasferimento in Sicilia della fortissima centrale friulana Elisa Manzano alla corte di coach Luca Secchi. Dopo la scorsa stagione vissuta nella prima parte in Puglia con la maglia del Cutrufiano in A2 e nella seconda parte in Toscana nelle file della Pallavolo Empoli in serie B1, l’udinese Elisa Manzano, classe 1985, alta 188 cm, ha sposato il progetto di Aragona per ritagliarsi una stagione da protagonista con la maglia biancoazzurra, elevando ancora di più il livello tecnico della squadra. Elisa Manzano, nel suo prestigioso curriculum sportivo, annovera diverse stagioni in A1 e A2 ed un “triplete” con la maglia del Piacenza.

Elisa Manzano dichiara: ‘Ho firmato per la Pallavolo Aragona innanzitutto per gli obiettivi che questa società si prefigge quest’anno e che sono molto importanti. La squadra è stata costruita per cercare di vincere sia il campionato che la Coppa Italia e non vedo l’ora di farne parte. Nei miei ultimi anni pallavolistici, purtroppo, non ho avuto molte soddisfazioni e non vedo l’ora di togliermele appunto ad Aragona. Ed è per questo che mi aspetto, per prima cosa, di lavorare in un gruppo organizzato non tanto da serie B ma come una vera e propria serie A. E penso che questa organizzazione può solo portare a risultati importanti. Ritrovo gente con cui ho già giocato e con cui mi sono scontrata in serie A e quindi mi aspetto appunto un lavoro e una stagione di alto livello. Personalmente, come ho già detto, ho tanta voglia di riscattarmi e metterò tutto il mio impegno per portare ad Aragona le vittorie che merita”.