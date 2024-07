MILANO (ITALPRESS) – L’Inter campione d’Italia ripartirà in trasferta, affrontando il Genoa al Ferraris. E’ questo l’esito del sorteggio del calendario della Serie A Enilive 2024-25, la cui prima giornata è in programma nel weekend del 17-18 agosto. Esordio casalingo per Milan (contro il Torino) e Juventus (contro il Como neo promosso). Il Napoli è […]