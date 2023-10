Serie D, il Canicattì vuole sfatare il tabù del “Saraceno”: arriva la Vibonese 

Tutto pronto per la nona giornata del campionato di Serie D. Il Canicattì, reduce dalla vittoria sul Castrovillari, ospiterà la Vibonese. I calabresi si stanno dimostrando una squadra ostica, ben organizzata e non è un caso se – dietro Siracusa e Trapani – ci sono loro ad occupare la terza posizione in classifica. I biancorossi di mister Pidatella dovranno sfatare il tabù dello stadio Saraceno. Tra le mura amiche, infatti, il Canicattì non è ancora riuscito a conquistare l’intera posta in palio. Vi è da dire che, fino ad oggi, le avversarie affrontate sono state di tutto rispetto quali Siracusa, Trapani e Licata. Il Canicattì tenterà di riscattarsi dall’eliminazione subita in Coppa Italia ad opera dell’Akragas. A dirigere l’incontro sarà David Kovacevi coadiuvato dagli assistenti Boris Popovic e Andrea Forzan.