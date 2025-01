Serie D, il Favara conquista un punto prezioso a Enna 

Termina con un pareggio a reti inviolate il match tra le due neopromosse del campionato Enna e Favara. Allo stadio “Gaeta” si è vista una partita equilibrata che giustifica la spartizione della posta in palio anche se gli agrigentini hanno avuto nel finale due grani occasioni per fare il colpaccio. I padroni di casa partono meglio e si avvicinano al gol con Moreso e Aperi ma il portiere Scuffia si fa trovare sempre pronto.

Occasioni anche per il Favara che si presenta dalle parti dell’esterno difensore Simeoli con Baglione. Pochi squilli nella ripresa ma alla fine del match sono i gialloblù ad avere ben due occasioni per portare a casa l’intera posta in palio. Baglione colpisce un palo nei minuti finali mentre al novantesimo Amore va vicinissimo alla rete con la palla che termina di poco fuori. Il Favara adesso è atteso da ben tre gare in una settimana contro Acireale, il recupero con la Reggina e poi il derby all’Esseneto con l’Akragas.