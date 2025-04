Serie D, il Favara non va oltre l’1-1 con il Ragusa: salvezza diretta a rischio 

Ancora un pareggio per il CastrumFavara che nel derby con il Ragusa non va oltre al risultato di 1-1. Al Bruccoleri i padroni di casa devono rimontare per l’ennesima volta il punteggio di svantaggio. Sono gli ospiti, infatti, a passare in vantaggio al 25º con Tagliarino. Il Favara agguanta il pareggio ad inizio del secondo tempo con il solito Varela.

Una grande occasione per ribaltarla capita sui piedi di Baglione che centra in pieno il palo. Prestazioni super per entrambi gli estremi difensori: Scuffia salva il Favara al 65º così come Grasso, giovane portiere del Ragusa. Inutile l’assedio finale del Favara. Un pareggio che non serve molto al CastrumFavara. I gialloblù di mister Infantino vedono allontanarsi la salvezza diretta e adesso sono in piena zona playout. Domenica il Favara sarà di scena al “Granillo” contro la vicecapolista Reggina.

Così in sala stampa il mister Pietro Infantino e Nacho Varela:”Tanta recriminazione per una vittoria sacrosanta non ottenuta. Abbiamo messo cuore ed energie e ringraziamo il pubblico per il sostegno. Peccato. Adesso si lotta fino alla fine”.