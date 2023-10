Serie D, il Licata a caccia dei tre punti nella trasferta di Lamezia Terme 

Il Licata di mister Romano scende in campo questo pomeriggio nella delicata trasferta di Lamezia Terme a caccia del bottino pieno. I gialloblù, attualmente quarta forza del campionato, sono reduci dalla vittoria contro l’Acireale e tenteranno di proseguire la striscia positiva. Un Licata che in questo inizio di stagione ha dimostrato grandi cose. Il Lamezia Terme cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro Portici. I calabresi hanno 9 punti in classifica. Ecco la probabile formazione che schiererà mister Romano: Valenti, Garau, Lanza, Calaiò, Orlando, Pedalino, Vari, Giannone, Murgia, Minacori, Rotulo.