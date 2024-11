Serie D, il Licata cala il tris all’Acireale e conquista lo scontro salvezza 

Tre punti fondamentali per il Licata che supera l’Acireale e vince un importante scontro diretto per la salvezza. Al “Dino Liotta” il match termina con il risultato di 3-1 per i padroni di casa. Il primo tempo è equilibrato con occasioni da entrambe le parti. La partita si sblocca nella ripresa con un uno-due micidiale del Licata. Al 71º Furina è bravo a sfruttare un errore della difesa granata e battere l’estremo difensore dell’Acireale. Non passano neanche due minuti e i gialloblù trovano il raddoppio con Ferrigno sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La squadra ospite accorcia le distanze con una meravigliosa punizione di Tripicchio. L’Acireale prova a riacciuffare il pareggio ma è proprio allo scadere che arriva il colpo del ko con una rete siglata da Saito, bravo a trasformare l’invitante assist di Inzerillo. Tre punti fondamentali per il Licata che in classifica stacca proprio l’Acireale. Domenica al Dino Liotta ci sarà il superderby con l’Akragas.