Serie D, il Licata non molla e pareggia allo scadere contro il Sant’Agata

Un punto preziosissimo quello conquistato dal Licata nel delicato scontro salvezza a Sant’Agata di Militello. I gialloblù riescono a trovare il pareggio, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Pino, grazie ad una rete di Minacori a cinque minuti dal triplice fischio. La posta in palio era alta considerando che le due squadre che si sono affrontate occupano la penultime e terzultima posizione in classifica.

I padroni di casa passano in vantaggio con un gran colpo di testa di Abbate al 23º del primo tempo. Nella ripresa il Licata rimane in dieci uomini per l’espulsione di Pino. Il merito dei gialloblù è quello di non aver mai mollato e all’85º Minacori scatta sul filo del fuorigioco e riesce e segnare un gol importantissimo.