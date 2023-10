Serie D, il Licata vince in rimonta contro il San Luca 

Il Licata non brilla ma riesce comunque a ribaltare una partita che si era messa male e portare a casa i tre punti. Allo stadio Saraceno di Ravanusa la squadra di mister Romano vince 3-2 contro un coriaceo San Luca che era riuscito a passare in vantaggio con Giampaolo dopo appena dieci minuti di gioco. Protagonista assoluto della gara è stato il giovane attaccante Leonardo Saito, autore di una doppietta. Un avvio di match non entusiasmante per il Licata che va sotto dopo dieci minuti.

I gialloblù si rendono pericolosi soltanto a metà della prima frazione ma riescono comunque a pareggiare allo scadere del primo tempo con Lanza. Nel secondo tempo sale in cattedra Saito. Al 52º insacca con una splendida sforbiciata il pallone del 2-1 e ad un quarto d’ora dalla fine sigla la personalissima doppietta che ristabilisce il definitivo vantaggio licatese dopo la rete del pareggio di Ficara.