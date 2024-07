Serie D, l’Akragas conferma il fantasista Paolo Grillo 

“Inizia col botto il mercato dell’Akragas per la stagione 2024-2025 in Serie D. Grazie all’ottimo lavoro del Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata, il fantasista Paolo Grillo continuerà a vestire la maglia biancoazzurra per un’altra entusiasmante stagione.” Lo dice in una nota il club di Agrigento.

“La riconferma del forte trequartista Paolo Grillo, richiesto da tanti club di Serie D e Serie C, conferma i buoni proposito del club del Presidente Carmelo Callari e del patron Giuseppe Deni, impegnato a programmare un futuro importante per l’Akragas. Grillo si dichiara “felice ed orgoglioso della scelta di giocare ancora per il Gigante” e sposa in pieno gli obiettivi a breve termine della Società che punta a tornare il prima possibile nel calcio professionistico.”