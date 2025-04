Serie D, Licata corsaro a Vibo Valentia: 0-1 e tre punti pesantissimi 

Tre punti fondamentali quelli conquistati dal Licata che espugna il “Luigi Razza” di Vibo Valentia grazie ad una rete di Maimone. I gialloblù tornano a casa con il bottino pieno e sperano ancora nella salvezza. Uno 0-1 in un campo difficilissimo come quello della Vibonese, quita forza del campionato. Licata che adesso è a quattro punti di distanza necessari per uscire dalla zona playout. Domenica al “Dino Liotta” arriva il Paternò.