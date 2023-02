Serie D, Licata in trasferta a Locri: “Una sfida difficile ma siamo fiduciosi”

Domenica prossima, 5 febbraio, il Licata calcio sarà in trasferta a Locri per la 22esima giornata del girone I, serie D. Calcio d’inizio ore 14.30. Presenta la sfida mister, Pippo Romano.

“Affronteremo una squadra che sta dimostrando grande valore, sta facendo un gran campionato- dice-. Sarà una trasferta difficile. Noi stiamo bene sia fisicamente che mentalmente e dobbiamo andare a giocarci la nostra partita come abbiamo sempre fatto, con la giusta mentalità e il giusto approccio. Siamo abbastanza fiduciosi perché abbiamo lavorato bene in questi giorni.