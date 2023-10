Serie D, vittorie per Licata e Canicattì: risultati e classifica 

Archiviata anche l’ottava giornata del campionato di Serie D, girone I. Il Siracusa schianta il San Luca con un rotondo 6-1 e si conferma in vetta alla classifica. Il Trapani, seconda ad un punto di distanza, continua a vincere e cala il poker al Locri. Bene le agrigentine con la doppia vittoria di Licata e Canicattì. I gialloblù stendono l’Acireale grazie ad una rete di Rotulo mentre i biancorossi di Pidatella superano in zona Cesarini il Castrovillari grazie ad un gol di Bonilla. L’Akragas, invece, osservava un turno di riposo. I biancazzurri torneranno in campo domenica nella delicata trasferta di Casalnuovo.

8ª GIORNATA

Ragusa – Sancataldese 0-0

Castrovillari – Canicattì 0-1

Sant’Agata – Igea Virtus 1-2

Trapani – Locri 4-0

Gioiese – Reggina 0-2

Portici – Lamezia Terme 2-1

Vibonese – Real Casalnuovo 2-0

Licata – Acireale 1-0

Siracusa – San Luca 6-1

Akragas (riposo)

CLASSIFICA

SIRACUSA 22

TRAPANI 21

VIBONESE 18

LICATA 15

CANICATTI 14

IGEA VIRTUS 13

SANT’AGATA 12

AKRAGAS 12

SANCATALDESE 11

REGGINA 10

RAGUSA 19

LAMEZIA TERME 9

ACIREALE 9

REAL CASALNUOVO 9

PORTICI 6

SAN LUCA 4 (-1)

LOCRI 4

GIOIESE 3

CASTROVILLARI 0