Softair, Agrigento Rangers festeggiano 30 anni

Il 09 marzo 2025 l’Associazione Sportiva di softair Agrigento Rangers festeggerà i 30 anni di attività con un evento che vedrà coinvolte squadre provenienti da tutta la Sicilia.

In Italia sono poche le associazioni di questo tipo che vantano una tale longevità, anche la provincia di Agrigento ha visto, negli anni, aprire e chiudere diversi club che praticavano questo sport di nicchia. Gli Agrigento Rangers hanno sempre trovato il modo di andare avanti e sono impegnati da tempo sul territorio della provincia di Agrigento per la promozione sportiva dei “giochi tattici” e di questa particolare attività, partecipando anche a campionati regionali e nazionali.

Fondato nel 1995, oggi il Club conta tra le sue fila giovani e meno giovani provenienti da Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Canicattì, Grotte, Sant’Angelo Muxaro Aragona ecc. abbracciando quindi tutto il territorio della provincia.

Per la manifestazione del 9 marzo il presidente, collaborato da tutti i soci Rangers, hanno messo in piedi una manifestazione commemorativa che vedrà impegnati i team “avversari” in prove di ingaggio su obiettivi specifici, tiro sincronizzato, orienteering ed altre tipologie di gioco all’interno della vasta area boschiva, sita a Porto Empedocle, dove gli Agrigento Rangers svolgono solitamente la loro attività. Anche se di tipo non competitivo, l’evento sarà seguito dalla premiazione delle squadre partecipanti e da un momento aggregativo dove gli atleti della squadra agrigentina ripercorreranno insieme ai presenti i momenti storici della vita associativa che hanno caratterizzato i 30 anni di attività, i successi, i momenti di difficoltà, i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri.