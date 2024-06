“SurfGame”, una giornata dedicata al Surf tra le onde del mare di San Leone

Un’intera giornata dedicata al Surf che ha richiamato non soltanto gli sportivi ma anche tanti turisti e curiosi. Si è svolto ieri, presso lo stabilimento Aquaselz di San Leone, l’evento “SurfGame”. Un momento dedicato allo sport che ha coinvolto surfisti, sostenitori, amici, turisti e associazioni come “Team Spiagge Pulite” nell’ottica di sensibilizzazione su tematiche come il rispetto della natura e la pulizia delle spiagge.

La manifestazione – organizzata da San Leone Surf Tribe – è stata anche l’occasione per ricordare due appassionati dello sport che non ci sono più: Francesco Siragusa e Totò Mutolo. San Leone Surf Tribe, in collaborazione con Morgan Lopez, ha annunciato peraltro che ci sarà anche una seconda edizione con lo scopo di garantire ad Agrigento una crescita dello sport acquatico e della cultura del Surf.