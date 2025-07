Tutto pronto per il 10° Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro

Mancano ormai pochi giorni al 10° Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro, in programma il 19 e 20 luglio, e l’atmosfera in paese è già vibrante. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’appuntamento motoristico organizzato dalla Muxaro Corse A.S.D., sotto l’egida di ACI Sport e con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo Muxaro, promette spettacolo ed emozioni su uno dei tracciati più apprezzati del panorama regionale. La gara sarà valida per il Trofeo d’Italia Slalom – Zona Sud e per il Campionato Siciliano Slalom (coeff. 1,2). Il percorso, lungo 2,990 km, si snoderà lungo la SP19, dal km 11+900 al km 9+000, e prevede tre manche cronometrate precedute da una ricognizione ufficiale.

Il traguardo delle dieci edizioni rappresenta un momento di grande festa per tutto il movimento motoristico locale e per gli appassionati. Nel corso degli anni, lo Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro ha consolidato la propria fama grazie a piloti di alto livello e a un’organizzazione sempre attenta a garantire sicurezza e spettacolo

Durante la cerimonia di premiazione sarà assegnato il riconoscimento speciale al “Pilota più Spettacolare”, che vede in prima linea l’Assessore allo Sport del Comune di Sant’Angelo Muxaro, Gaetano Milioto: “L’Amministrazione comunale è stata sempre presente lungo questo cammino. Ho cercato di dare una mano alla Muxaro Corse in tutti i modi. L’associazione è un vero orgoglio per il paese. Sta lavorando davvero bene ormai da anni e i risultati si vedono. Sarò io a premiare il Pilota più Spettacolare, un trofeo che torna per il secondo anno consecutivo e a cui tengo particolarmente. Lo scorso anno il premio è andato a Cacciatore, e sono davvero curioso di vedere chi lo vincerà questa volta. So che molti piloti si presenteranno con l’obiettivo di conquistare questo riconoscimento, che sta stimolando un grande entusiasmo tra gli appassionati.”

“Per me lo Slalom è pura passione. Appassionato fin da bambino di motori, sulla mia Peugeot 205 Rally rivivo le passioni di un tempo: un mix di adrenalina e tensione. Gareggiare a Sant’Angelo Muxaro vuol dire correre in casa. È un’emozione unica, indescrivibile per un pilota. Quest’anno spero di raggiungere un buon risultato e di tagliare il traguardo con grande soddisfazione con la mia 205 Rally che, negli ultimi mesi, ha visto una lunga e paziente lavorazione… perché la macchina si “fa” gara dopo gara”; dice il pilota Salvatore Milioto.

In occasione del decimo anniversario, l’organizzazione conferma anche il “Premio Sigillo Fedeltà”, dedicato a chi ha contribuito in modo significativo alla crescita e al successo della manifestazione nel corso degli anni. L’attesa cresce, quindi, per un fine settimana che si annuncia ricco di adrenalina e spettacolo, con la conferma di un evento ormai entrato nel cuore degli sportivi e della comunità locale.