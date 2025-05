“Un calcio per la legalità”, al via il torneo interforze allo stadio Esseneto

La Questura di Agrigento, domenica 18 maggio, darà il via al torneo di calcio interforze “Un calcio per la legalità”, in memoria degli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno perso la vita in servizio o per cause naturali. Fischio di inizio alle ore 09.30 presso lo Stadio Esseneto di Agrigento. A sfidarsi saranno le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia Penitenziaria.

Le partite di calcio a 11 avranno una durata di 30 minuti. Al termine del torneo saranno premiate le prime classificate, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo. Direttore di gara il maresciallo della Gdf Gregorio Flaminia della sezione Aia di Agrigento.