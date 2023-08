Unitas Sciacca, al via alla preparazione in vista del campionato

E’ cominciata ieri la preparazione dell’Unitas Sciacca in vista della nuova stagione sportiva 2023/2024 che comincerà con il primo turno di Coppa Italia il 27 agosto e il 3 settembre e con la prima giornata del Campionato di Eccellenza il 10 settembre.

Agli ordini dello staff tecnico guidato da Lillo Bonfatto e formato da Michele Interrante, Pancrazio Curto, Aurelio Verde, Mario D’Ardes e Franco Funaro, ci sono al momento 28 calciatori, compresi alcuni giovani della squadra juniores. C’è subito un clima di entusiasmo tra i calciatori che hanno cominciato a sudare, ma anche tra i tifosi che in gran numero hanno seguito la prima giornata di allenamenti.

La preparazione si svolgerà in parte allo stadio Gurrera e in parte al campo Francesco Giuffrè, per poi proseguire nel manto erboso dell’impianto Verdura Resort. Programmate almeno due amichevoli, una prima di Ferragosto e l’altra prima dell’esordio in Coppa Italia. Ieri si è aggregato al gruppo anche il centrocampista esterno Giacomo Fricano, ultimo arrivato in maglia neroverde.

“Abbiamo costruito un buon gruppo – ha commentato il mister Bonfatto – ma non escludiamo ulteriori innesti se ci saranno le condizioni. Il mercato è ancora aperto e guardiamo con attenzione ad eventuali opportunità”.