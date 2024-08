Unitas Sciacca si presenta alla città: la squadra sarà guidata da Angelo Galfano

Si terrà domenica sera, 11 agosto alle ore 21, presso piazza Duomo a Sciacca, la presentazione ufficiale dello staff tecnico e dell’organico dell’Unitas Sciacca per la stagione 2024-25. La serata sarà condotta da Mauro Piro. Domenica sera sarà l’occasione per conoscere i volti nuovi e rivedere i protagonisti della passata stagione. La prima squadra sarà guidata per il secondo anno consecutivo dal tecnico Angelo Galfano, mentre la formazione juniores dal riconfermato Michele Interrante. Per l’occasione invitiamo stampa e tifosi ad accorrere numerosi all’evento, con la speranza di poter vedere un pubblico numeroso allo stadio per seguire insieme il prossimo campionato di Eccellenza che si prevede esaltante per i colori verdenero.