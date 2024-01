Verso Licata-Akragas, 120 biglietti a disposizione per i tifosi agrigentini 

La Società dell’Akragas comunica che da domani mattina, venerdì 5 gennaio, presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento, sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti per assistere alla partita Licata Akragas di domenica 7 gennaio, alle ore 14:30, sul campo neutro di Ravanusa. Sono a disposizione per i tifosi biancoazzurri 120 biglietti. Il prezzo unico è di 15 euro. Si potrà acquistare il tagliando entro sabato 6 gennaio, alle ore 19. La questura di Agrigento vieta tassativamente i tifosi dell’Akragas a recarsi allo stadio di Ravanusa sprovvisti di biglietto anche perché il botteghino per il settore ospiti domenica rimarrà chiuso.