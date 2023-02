Allegri “Juve tra le prime quattro, al netto delle sanzioni”

TORINO (ITALPRESS) – “La squadra ha superato il periodo della sanzione, si è assestata nelle difficoltà. Non dobbiamo perdere certezze perchè abbiamo fatto 47 punti e mantenere i nostri mini-obiettivi per rimanere nelle prime quattro al netto delle sanzioni”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby di campionato con il Torino. “In Champions abbiamo fallito ma può succedere – ha aggiunto il mister livornese in conferenza stampa – Domani dovremo stare attenti al Toro, ha grande intensità come tutte le squadre di Juric. La nostra forza è raggiungere i piccoli obiettivi. Noi domani vogliamo agganciare il Bologna, Torino permettendo”. Allegri si sofferma poi su Bonucci e Pogba: “Leo sta molto meglio e sono molto contento. Ha già ripreso confidenza con il campo, ha passato un lungo periodo di attività, sta bene ma domani si siederà di nuovo vicino a me. Riaverlo però è importante, è ancora il capitano della Juventus. Paul sta meglio e domani è convocato. Non ha un minutaggio altissimo, se ce ne serà bisogno lo metteremo dentro”.

