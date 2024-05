ROMA (ITALPRESS) – “Noi sfavoriti? Ci sentiamo in grado di giocare questa finale e abbiamo grande rispetto dell’Atalanta. Le partite vanno vinte sul campo, in un attimo il calcio ti si può rovesciare a favore o contro. Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a casa il trofeo”. A Massimiliano Allegri non interessano i pronostici: […]